Hiphop-producent Irv Gotti overleden, stond achter Ja Rule, Ashanti en DMX

De Amerikaanse hiphop- en R&B-producent Irv Gotti is op 54-jarige leeftijd overleden. Dat melden bronnen dicht bij zijn familie aan verschillende Amerikaanse media. Gotti zat achter artiesten als Ashanti, Ja Rule en DMX, die vooral eind jaren 90 en begin 2000 de hiphop-scene domineerden.

De oorzaak van zijn dood is niet duidelijk, maar het is bekend dat hij kampte met gezondheidsproblemen. Vorig jaar kreeg hij een beroerte, waarna hij met een wandelstok moest lopen. Ook leed hij aan diabetes en in het verleden gaf hij toe niet consistent te zijn met het toedienen van insuline.

Gotti was de medeoprichter van hiphop-label Murder Inc., waar Ashanti en Ja Rule onder contract stonden. Het platenlabel was een samenwerking met Def Jam-records, een van de grootste hiphop-labels ter wereld.

In een verklaring op X laat Def Jam weten "diep bedroefd" te zijn om het overlijden. "Zijn bijdragen aan De Jam, en als manager van Murder Inc. hielpen de weg vrij te maken voor de volgende generatie artiesten en producers."

Mainstream hiphop

Gotti, die op 26 juni 1970 als Irving Lorenzo werd geboren, kreeg in de jaren 90 bekendheid toen hij de muzikale carrières van onder meer Jay Z en DMX van de grond hielp.

Zijn muziekstijl was een commercieel succes omdat het de grens tussen hiphop en mainstream deed vervagen. In 2002 zei hij tegen The Guardian dat het publiek in de war was omdat zijn muziek verkoopt als pop, "maar in de eerste plaats maken we zwarte muziek en al onze platen komen van de straat", waarmee hij het rauwe randje benadrukte.

Zo werkte hij mee aan het debuutalbum van DMX, It's Dark & Hell is Hot, dat wereldwijd meer dan vijf miljoen keer over de toonbank ging. De rapper, die in 2021 overleed, was ineens een wereldster.