Medvedev verliest van qualifier, Auger-Aliassime geeft op in Rotterdam

Aan het begin van de derde set had Bellucci beduidend meer moeite om zijn servicegames binnen te halen dan Medvedev, geknakt was hij absoluut niet. Sterker nog, naarmate de set vorderde kwam de Italiaan steeds beter in de set. Op 4-3 plaatste hij zelfs een break.

Bij 5-3 kreeg Bellucci opnieuw drie matchpoints. Het eerste benutte hij nu wel en dus was de verrassing compleet.

Blessure Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime gaf geblesseerd op in de eerste ronde van het ABN Amro Open. In zijn partij tegen de Italiaan Andrea Vavassori (ATP-317) won de nummer 23 van de wereld nog de eerste set in een tiebreak. In de tweede set kreeg de Canadees last van een blessure. Hij verloor die set (6-4) en gooide vervolgens de handdoek in de ring.