Xandra Velzeboer schaatst geen 500 meter bij World Tour in Tilburg

Shorttrackster Xandra Velzeboer schaatst komend weekend tijdens het World Tour-weekend in Tilburg niet op de 500 meter. Velzeboer is fit, maar in overleg met de medische staf is besloten om de kortste sprintafstand niet te rijden.

Begin januari sloeg Velzeboer, wereldkampioene op de 500 meter, de NK in Leeuwarden over vanwege een overbelaste knie. Op de EK maakte ze haar rentree, maar toen reed ze geen 500 meter en 1.000 meter. Wel de aflossing en de 1.500 meter, waarop ze de Europees goud won.

Overbelasting

"Mijn knie was overbelast, ik had er last van tijdens het schaatsen, vooral tijdens het aanzetten", zegt Velzeboer over haar blessure. "Toen moest ik even een stapje terug doen, uiteindelijk is dat wel verstandig geweest."