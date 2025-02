Futsallers weer gelijk tegen Andorra in EK-kwalificatie, bij 100ste interland Bouzambou

De Nederlandse zaalvoetballers hebben in de EK-kwalificatie opnieuw gelijkgespeeld tegen Andorra. In de Pyreneeën eindigde een spannend duel in 1-1. Oranje-doelman Marcel Ons keepte een sterke wedstrijd en hield Nederland, waar Saïd Bouzambou zijn 100ste interland speelde, meerdere keren op de been.

Door het gelijkspel blijft Oranje staan op plek twee in de groep achter koploper en regerend Europees kampioen Portugal, dat woensdag Noord-Macedonië versloeg (3-0).

EK-kwalificatie niet makkelijk

Met vijf punten hoort Nederland voorlopig nog bij de beste nummers twee van alle groepen. Maar de ploegen onder Nederland hebben wedstrijden minder gespeeld. De beste nummers twee plaatsen zich voor de play-offs, waarin een ticket voor het EK in Letland en Litouwen in 2026 verdiend kan worden.

De nummer één in de poule van Nederland, het sterke Portugal, is nog ongeslagen en met twaalf punten al niet meer in te halen.