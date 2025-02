Positie Priske verder onder druk bij Feyenoord: 'Doe mijn job zolang als ik mag'

Na nederlagen tegen Lille (6-1 in de Champions League) en Ajax (2-1 in de eredivisie) leed Feyenoord de derde nederlaag in acht dagen, tegen PSV. Daar is Priske niet van geschrokken.

"Als je drie van zulke grote uitwedstrijden moet spelen, is er altijd een risico dat je een tik krijgt. Soms zijn er ook belangrijke 'scheidsrechtersmomenten' die tegenvallen en dat doet pijn."

Goal PSV goedgekeurd, tot verbazing van Priske

Daarmee doelt Priske onder meer op de openingstreffer van PSV, waar Ismael Saibari hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan. Die goal werd goedgekeurd, tot verbazing van Priske. "Ik hoop dat jullie ook zien dat dat echt een fout van de scheidsrechter is."

"Ik spreek nooit over scheidsrechters, dit is de eerste keer, maar het is de derde keer in zeven dagen dat we een belangrijke beslissing van de scheids tegen krijgen. Nu zijn we uitgeschakeld in de beker en dat doet pijn."

Overigens zei ook PSV-trainer Peter Bosz op de persconferentie na afloop dat hij had verwacht dat de goal zou worden afgekeurd.