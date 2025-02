Saamhorigheid grote kracht stuntploeg Quick Boys, kwartfinalist in de beker

De 26-jarige Jansen heeft naar eigen zeggen in het verleden wel even aan het betaald voetbal mogen ruiken, maar combineert nu een baan - bemiddelaar bij een bloembollenhandelaar - met spelen bij een topclub in het amateurvoetbal, waar hij overigens ook een aardig centje aan overhoudt.

De drie jaar jongere Broekhuizen heeft zijn geluk beproefd bij ADO Den Haag, maar zijn aflopende contract werd in 2023 niet verlengd. Hij voetbalt nu bij "een grote club in de streek" en werkt vier dagen als beleidsadviseur bij de gemeente Oegstgeest. De vrijdag is gereserveerd voor zijn opleiding bestuurskunde.

Uitlaatje

Gevoegd bij de drie avonden trainen en een wedstrijd op zaterdag is dat dus een volle week dus voor beiden. "Ik zit veelal op de weg", vertelt Jansen. "Om zeven uur, half acht 's morgens stap ik in de auto en rij ik langs kwekers en exporteurs. Tot een uur of vijf. Dan naar huis, snel eten, even die kleine gedag zeggen en dan als de brandweer naar de voetbal."

Lange dagen, bevestigen beide amateurs. "Maar het zijn wel fantastische dagen", aldus de keeper. "En ik heb het ook echt nodig. Voetbal is mijn passie."