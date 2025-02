Reijnders en Giménez door in Italiaanse beker, Botman schakelt Timber uit in League Cup

Newcastle United had de heenwedstrijd in Londen ook al met 0-2 gewonnen. Donderdag maken het Liverpool van trainer Arne Slot en Tottenham Hotspur uit wie de andere finalist zal zijn.

Leverkusen worstelt met Köln

In Duitsland beleefde Bayer Leverkusen een moeilijke avond tegen FC Köln, koploper op het tweede Duitse niveau. Na een uur spelen stonden de bezoekers uit Keulen met 0-2 voor. Dankzij twee goals van Patrik Schick kwam de ploeg van Xabi Alonso terug.

De 2-2 viel pas in de 96ste minuut, op aangeven van Oranje-international Jeremie Frimpong. Al vroeg in de verlenging liep Leverkusen-spits Victor Boniface de winnende 3-2 binnen. Köln hoopte nog even op penalty's toen ze de 3-3 vlak voor tijd maakten, maar de VAR zag dat het buitenspel was geweest.