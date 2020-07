FC Utrecht zet deur open voor Sneijder: 'De bal ligt bij hem'

Met een hoop gezang, vuurwerk en een spandoek met daarop 'Nog 1 jaar vlammen in je stadsie' verraste een groep van zo'n 75 fans de geboren Utrechter Sneijder op het naar hem vernoemde sportpark van DHSC, de club uit Ondiep waar hij met zijn familie nauw bij betrokken is.

De actie van de Utrechtse supporters heeft de 36-jarige Sneijder, die eind 2018 zijn laatste competitiewedstrijd speelde in Qatar en sindsdien wat kilo's is aangekomen, in ieder geval aan het denken gezet.

De vraag is of hij het kan opbrengen om in korte tijd weer fit te worden en te gaan leven voor de sport. Zijn biografie is net uitgekomen en verder probeert Sneijder zich te profileren in de spelersbegeleiding en is hij veel te vinden bij zijn amateurclub DHSC.

Het grote verschil met Robben is dat Sneijder momenteel verre van fit is. De selectie van Utrecht begint maandag al aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het eerste competitieweekend begint op 12 september.

Ondertussen groeit de band met de club Utrecht steeds meer. De oud-speler van Ajax, Real Madrid, Internazionale en Galatasaray huurt er een skybox en onderhoudt goede contacten met grootaandeelhouder Frans van Seumeren en technisch directeur Zuidam.

FC Utrecht staat open voor terugkeer

Mocht Sneijder de gedrevenheid vinden om flink in training te gaan, dan staat FC Utrecht zeker open voor een terugkeer van de middenvelder op de Nederlandse velden. De twee zijn al geruime tijd in gesprek met elkaar over hoe Sneijder iets voor de club kan betekenen.

"En in die gesprekken is ook een eventuele comeback ter sprake gekomen", geeft Zuidam toe. "De bal ligt bij hem. Wesley heeft nu tijd om zelf te bepalen of hij dat ziet zitten. Een topfitte en gedreven Sneijder is natuurlijk altijd interessant voor FC Utrecht."

Alleen al zijn komst zal de Domstedelingen een enorme boost geven in het jubileumjaar, waarin deze week de ambitie werd uitgesproken om de topdrie te gaan aanvallen. Met Sneijder in het team is de stap naar een uitverkochte Galgenwaard ook sneller gezet.

Wat dat betreft hebben Sneijder en Utrecht een goed voorbeeld aan Robben en wat hij teweeg heeft gebracht in Groningen, waar de seizoenskaarten en shirtjes over de toonbank vliegen. Maar zo ver is het in Utrecht nog lang niet.