VS claimt gratis doorgang door Panamakanaal, maar Panama ontkent

Panama ontkent dat Amerikaanse overheidsschepen voortaan gratis door het Panamakanaal mogen varen. De ontkenning volgt enkele uren nadat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken claimde dat Panama de tol had geschrapt voor Amerikaanse schepen.

De Panama Canal Authority, een autonome instantie van de Panamese regering die het kanaal beheert, verklaarde dat er geen veranderingen zijn doorgevoerd in de heffingen of doorgangsrechten. Het Panamakanaal is van groot belang voor de scheepvaart tussen de Stille en de Atlantische Oceaan.

De spanning tussen de VS en Panama liep de afgelopen tijd op, nadat president Trump dreigde het kanaal weer onder Amerikaanse controle te brengen. Trump beschuldigt Panama ervan te hoge tarieven te vragen voor het gebruik van het kanaal. Ook beticht hij Panama van verregaande samenwerking met China. Zowel China als Panama ontkent dat.

In gesprek

In reactie op de Amerikaanse claims liet de beheerder van Panamakanaal weten bereid te zijn in dialoog te gaan met "de relevante Amerikaanse functionarissen" over de doorgang van Amerikaanse oorlogsschepen.

Panama's president Mulino reageerde vorige maand op de dreiging van Trump door te zeggen: "Elke vierkante meter van het kanaal hoort bij Panama en dat blijft zo." Trump antwoordde daarop: "Dat zullen we nog zien."