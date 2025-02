Ronde van Nederland keert na 21 jaar terug met avondproloog en vijf etappes

Tijdrijden, gravelen en klimmen. De Ronde van Nederland, die terugkeert op de wielerkalender na 21 jaar afwezigheid, trekt in oktober kriskras door Nederland.

De laatste keer dat de Ronde van Nederland werd gehouden, was in 2004. Daarna werd die vervangen door de Eneco Tour, een Nederlands/Belgische koers. Erik Dekker is de laatste winnaar van de Nederlandse ronde.

De start van de Ronde van Nederland, oftewel Tour of Holland, is op 14 oktober in Den Haag met een avondproloog. Een dag later staat de eerste etappe op het programma met start en finish in Dordrecht. Met de Alblasserwaard en de klassieke Hollandse windmolens als decor van de etappe zal de wind zeer waarschijnlijk vrij spel hebben.

In het teken van Vincent van Gogh

De tweede etappe, op donderdag 16 oktober, is een individuele tijdrit door Etten-Leur. Deze rit staat in het teken van Vincent van Gogh, waarbij de renners langs verschillende locaties rijden in de voormalige woonplaats van de schilder.

Het precieze parcours van de derde etappe op vrijdag 17 oktober moet nog worden uitgewerkt, maar de finish ligt in het Limburgse Watersley. De vierde etappe kent de VAM-berg, waar al meerdere NK's en een EK werd gehouden, als scherprechter. De finaledag van de Tour of Holland wordt gekenmerkt door meerdere gravelstroken.

Er zullen acht WorldTour-teams deelnemen, waaronder Visma-Lease a Bike, Picnic-PostNL en Alpecin-Deceuninck.