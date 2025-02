UEFA legt Twente opnieuw straf op: lege vakken tegen Bodø/Glimt en geldboete

FC Twente moet van de UEFA een aantal vakken op de tribune leeg laten tijdens het komende Europa League-duel met FK Bodø/Glimt op 13 februari. Ook krijgt de club een boete van 35.000 euro vanwege het gedrag van supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Besiktas.

Op een sportief succesvolle avond staken supporters vorige week donderdag vuurwerk af en werden er meerdere voorwerpen naar het speelveld gegooid. FC Twente bereikte door een 1-0 zege op Besiktas de tussenronde in de Europa League.

Daarin treft het dus de Noorse club FK Bodø/Glimt. Een week na de thuiswedstrijd is de return in het noorden van Noorwegen. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales.

Eerdere straf

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Twente wordt bestraft door de UEFA. De Europese voetbalbond achtte bewezen dat tijdens het duel met Lazio in oktober racistische en discriminerende uitingen plaatsvonden in de richting van een speler van de Italiaanse club.

Naar aanleiding daarvan moest Twente in de thuiswedstrijd tegen Union Sint-Gillis al meerdere vakken dichthouden op de tribune waar de fanatieke aanhang zich bevind. Ook kreeg de club een boete van 83.125 euro.