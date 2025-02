Zeehond gestoord bij 'beautyslaap' in hotelkamer in Vlissingen

In Vlissingen is gisteravond een zeehond uit een hotelkamer gehaald. Het dier werd gevonden in een hotel direct aan het strand, waar het dier een dutje lag te doen.

Volgens stichting Dierenwelzijn Zeeland werd de zeehond gevonden door een hotelgast, die daarna meteen hulp inschakelde bij een naastgelegen restaurant. "Als je denkt alles gehad te hebben, gebeurt er zoiets", zegt de restauranteigenaar tegen Omroep Zeeland.

Volgens de eigenaar ging een gast van het hotel met haar hond wandelen. "Toen lag de zeehond al op het strand, maar ze dacht dat het gewoon een hond was." De vrouw had de deur van haar hotelkamer opengelaten, waarop de zeehond naar binnen glipte.

"Toen de vrouw haar kamer weer in wilde, zag ze dat er een zeehond naar binnen was gekropen. Gelukkig heeft ze hem niet aangeraakt of geprobeerd op te pakken", vertelt de eigenaar. "Ze is naar het restaurant gelopen om hulp in te schakelen."

Op gekste plekken

De restaurantmedewerkers belden stichting Dierenwelzijn Zeeland. Die wisten ook niet wat ze hoorden. "We krijgen wel vaker vreemde meldingen en zijn niet zo heel snel meer verrast, maar toen we deze melding binnenkregen konden we het eerst niet geloven", schrijft de stichting op Facebook.