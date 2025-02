Wekdienst 5/2: Uitspraak zaak in mondkapjesdeal • Kamerdebat met minister Faber

Goedemorgen! De rechtbank in Amsterdam doet uitspraak in de zaak over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. En de 33-jarige Abed al-Attar uit Almere komt aan in Nederland, na vijftien maanden in Gaza.

Eerst het weer: vandaag breekt vanuit het westen de zon op steeds meer plaatsen door. In het zuidoosten blijft het mogelijk de hele dag bewolkt. Het kwik stijgt naar 6 tot 8 graden bij een matige westelijke wind.