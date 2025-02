PSV en Feyenoord, twee clubs onder druk: welke vulkaan barst vanavond uit?

De trainer zelf blijft immer optimistisch. "Natuurlijk heb ik er nog lol in", stelde hij op de persconferentie voor het bekerduel. "Ik heb de mooiste job van de wereld hier bij Feyenoord, een van de grootste clubs van Europa. Natuurlijk heb ik er zin in. Ik voel me goed, ben positief over alles en heb nog genoeg motivatie om veel wedstrijden te winnen."

Of de KNVB-beker het seizoen van Feyenoord kan redden? "Ik snap de vraag, maar ik vind het moeilijk om dat zo te zeggen. We gaan voor de tweede plek en de beker, dat is de ambitie hier bij Feyenoord. Maar is het een fiasco als we van PSV verliezen? Ik zou in ieder geval ontgoocheld zijn als we niet in de halve finale komen."

Zo ontgoocheld dat de Rotterdamse vulkaan uitbarst? Dat zal moeten blijken.