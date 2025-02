Politie: al honderden tips gekregen over kunstroof Assen

De politie heeft al honderden tips gekregen over de kunstroof in het Drents Museum in Assen. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt in Opsporing Verzocht.

De tips gaan over waar de verdachten zijn geweest na het stelen van de kunstschatten en met wie ze contact hadden. "Met die informatie proberen we de gestolen stukken terug te vinden", zegt de politie.

Na een eerdere uitzending van Opsporing Verzocht, vorige week, kwamen er 120 nieuwe tips binnen over de diefstal.

Topstukken

Voor de diefstal zitten drie verdachten vast: twee mannen en een vrouw uit Heerhugowaard. De politie kwam ze op het spoor door de vondst van een tas en kleding in Assen.

Vorige week deelde de politie foto's van de twee mannen. Ook werd hun identiteit bekendgemaakt. Dat gebeurde nadat ze niet wilden vertellen waar de kunstschatten zijn.

Bij de diefstal in het Drents Museum werden topstukken uit Roemenië gestolen. Het gaat om een gouden helm van bijna zuiver goud en drie armbanden. Die waren geleend van Nationaal Historisch Museum in Boekarest.