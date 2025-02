Lichamen van alle 67 slachtoffers vliegtuigcrash bij Washington geborgen

De lichamen van alle 67 slachtoffers die vorige week omkwamen bij de vliegtuigcrash bij Washington D.C. zijn geborgen. Op één na zijn de slachtoffers ook allemaal geïdentificeerd, laten de autoriteiten weten.

Daarnaast meldt de onderzoeksraad voor vervoersveiligheid, de NTSB, nieuwe gegevens te onderzoeken over de hoogte waarop de helikopter vloog. Volgens die gegevens zou de legerhelikopter te hoog hebben gevlogen: boven de toegestane 61 meter. Het scherm van de luchtverkeersleiding, dat zich onder meer baseert op radarsensoren, gaf 91 meter hoogte aan, zegt de NTSB. Dat cijfer zou wel naar boven zijn afgerond.

Na het ongeluk was er al veel te doen over de hoogte waarop de helikopter zou hebben gevlogen. Toen werd gesproken over circa 90 meter.

De onderzoekers benadrukken dat ze meer informatie nodig hebben om de gegevens te verifiëren. De helikopter ligt nog steeds onder water. De zwarte doos werd dit weekend wel al gevonden en boven water gehaald.

Drie militairen

Verder werden er vandaag grote stukken van het vliegtuig uit de rivier gehaald. Het gaat onder andere om de rechtervleugel, delen van de staart en de cockpit.

Woensdag kwam het vliegtuig van een dochtermaatschappij van American Airlines in botsing met een Black Hawk-legerhelikopter. Alle 64 inzittenden van het vliegtuig kwamen om het leven, evenals de drie militairen in de helikopter. De botsing was boven de Potomac-rivier.