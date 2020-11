Skeletonster Bos pakt met zilver tweede wereldbekermedaille in carrière

Skeletonster Kimberley Bos heeft voor de tweede keer in haar loopbaan een medaille gewonnen bij een wereldbekerwedstrijd. De 27-jarige Gelderse werd knap tweede in het Letse Sigulda.

Bos werd 3,5 jaar geleden al eens derde bij de wereldbekerwedstrijden in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Sindsdien eindigde zij in de wereldbeker nog zeven keer in de toptien.

0,83 langzamer dan winnaar

Bos moest in de eerste wedstrijd van het nieuwe wereldbekerseizoen 0,83 seconden toegeven op winnaar Janine Flock, de Europees kampioene die een klasse apart was in Letland. Bos bleef de nummer drie Endija Terauda 0,57 seconden voor.

Tina Hermann, wereldkampioene in 2016, 2019 en 2020, werd zevende, vlak voor Jacqueline Lölling (WK-goud 2017).