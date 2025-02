Trump: Palestijnen permanent buiten Gaza, VS wil gebied overnemen

De Amerikaanse president Trump vindt dat er een nieuwe plek buiten Gaza gebouwd moet worden voor Palestijnen. Trump zei dat het gebied totaal is verwoest en herhaalde zijn oproep aan Jordanië, Egypte en andere landen om Gazanen op te nemen. Dat deed hij niet voor het eerst, maar dit keer zei hij dat er wat hem betreft geen tijdelijke opvangplek wordt gebouwd in die landen, maar een permanente plek.

Daarnaast sprak de Amerikaanse president op een persconferentie ook de wens uit dat de VS eigenaar wordt van de Gazastrook en dit gebied wil herontwikkelen, nadat de Palestijnen zich elders hebben gevestigd. Daar voegde hij aan toe dat "dezelfde mensen" die verantwoordelijk zijn voor het bezetten van het land niet ook verantwoordelijk mogen zijn voor de wederopbouw.

Trump gaf de persconferentie samen met de Israëlische premier Netanyahu. Die is in Washington op bezoek. Op de agenda stond de nieuwe fase van het bestand met Hamas. Ook hebben ze dus gesproken over het verplaatsen van de inwoners van Gaza.

In diezelfde persconferentie meldde Trump ook dat er morgen meer gijzelaars worden vrijgelaten.

Andere locatie nodig

Trump noemde Gaza een sloopterrein waar bijna geen gebouw meer overeind staat. Daarom denkt hij dat er een andere plek nodig is voor Palestijnen om te leven. "De gebouwen die er nog wel staan, zullen instorten", zegt Trump. "Je kunt niet in Gaza leven op dit moment. We hebben een andere locatie nodig. Het moet een plek zijn die mensen blij maakt."

Hoewel verschillende landen in de regio, zoals Egypte en Jordanië, al hebben gezegd geen oren te hebben naar dit plan, denkt Trump dat ze alsnog mee zullen werken.