Kamer steunt kabinet: geluidsoverlast Schiphol hoeft maar met 15 procent terug

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het voornemen van het kabinet om Schiphol niet te snel te laten krimpen en de geluidshinder met 15 in plaats van 17 procent terug te dringen. Aanvankelijk wilde de Kamer eigenlijk verdergaan. Omwonenden van Schiphol zijn teleurgesteld dat er niet meer maatregelen komen om de hinder te verminderen.

Eind vorig jaar nam de Kamer nog een NSC-motie aan die het kabinet opriep de geluidshinder met 17 procent terug te dringen. Maar die eigen motie liet de coalitiepartij dinsdagavond min of meer los.

Minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat zei dat het kabinet uiteindelijk wel naar 17 en uiteindelijk 20 procent vermindering wil, maar dat een te snelle krimp niet kan. "Beter iets dan niets", concludeerde NSC-Kamerlid Postma daarop in het debat. Vooral het gegeven dat het kabinet uiteindelijk in stappen wel naar 20 procent minder geluidsoverlast wil, noemt ze positief.

Volgens Madlener heeft te snelle krimp nu te grote gevolgen voor de luchtvaartmaatschappijen. Ook voor de Nederlandse economie lijkt het Madlener onverstandig als het te snel te gaat. "Zeker als ik nu naar Trump kijk", zei hij, doelende op Trumps aangekondigde importheffingen en mogelijke handelsoorlog.

NSC laat eigen motie los

Het loslaten van het eerdere eigen voorstel kwam NSC op kritiek van onder meer GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren te staan. "U laat uw eigen motie los, teleurstellend", zei GroenLinks-PvdA-Kamerlid De Hoop, die vindt dat omwonenden en de natuur nu de dupe worden.

Partijen wezen ook op een uitspraak van de rechter vorig jaar, die stelde dat omwonenden van de luchthaven nu niet genoeg worden beschermd tegen geluidsoverlast. Onder meer de ChristenUnie vroeg Madlener hoe het besluit van nu zich verhoudt tot deze rechterlijke uitspraak.

Madlener zei die uitspraak niet te vrezen omdat de geluidshinder wel degelijk teruggaat. Ook wees hij op Europese richtlijnen die stellen dat lidstaten evenwichtig te werk moeten gaan als zij het aantal vluchten terugschroeven.

'Grenzen natuur bereikt'

Partij voor de Dieren-Kamerlid Kostic wilde van Madlener weten hoeveel vliegbewegingen in de toekomst verantwoord zouden zijn. "We moeten af van het links-rechtsdenken in deze discussie. We willen allemaal af en toe naar een familielid vliegen en dat moet blijven kunnen. Maar de grenzen van de natuur zijn ook bereikt."

Kostic vroeg de minister om een onderzoek naar waar de vlieggrenzen liggen. Madlener vindt zo'n onderzoek niet nodig, Hij wees erop dat het nu zaak is de geluidshinder terug te dringen. "Uiteindelijk werkt ook het kabinet toe naar een afname van 20 procent, zij het nu in twee stappen."

Kostic noemde die reactie na afloop van het debat tegenover de NOS "zorgwekkend". "Niet alleen vanwege het milieu, we hebben ook nog eens een wooncrisis in dit land."

Volgens Kostic wordt nu te veel de focus gelegd op de terugdringpercentages van 17 of 15 procent. "Het zou eigenlijk moeten gaan om het terugdringen van aantallen vliegbewegingen. Madlener heeft het over 478.000 vliegbewegingen, maar ik krijg geen informatie over waar hij dat op baseert."

Kostic vindt het jammer dat NSC de eerdere eigen motie heeft losgelaten, maar heeft tegelijkertijd nog wel hoop de partij aan de zijde van de PvdD te vinden in de strijd om het aantal vliegbewegingen verder omlaag te krijgen. Kostic verwijst daarbij naar studies waaruit zou blijken dat het aantal vliegbewegingen veel verder omlaag kan zonder dat dat het vestigingsklimaat zou aantasten.

De VVD wijst er juist op dat Nederland zichzelf met een te grote en snelle krimp economisch helemaal uit de markt prijst. "De Engelse en Spaanse luchtvaart groeien juist enorm. We zijn de enige in Europa die naar krimp kijken", aldus VVD-Kamerlid De Groot.

Teleurstelling bij omwonenden

Omwonenden van Schiphol, die het debat vanaf de publieke tribune volgden, reageerden na afloop teleurgesteld op de uitkomsten. Ze mogen dan van Madlener "mee gaan denken over een eventuele vierde aanvliegroute voor vliegtuigen naar Schiphol", maar de maatregelen nu om de overlast terug te dringen noemen ze onvoldoende.

Femke van Brussel vindt dat de minister de belangen van de luchtvaart voor die van de bewoners plaatst. "Heel veel mensen zitten in ernstige hinder, met allerlei gezondheidsgevolgen." Ze noemt de uitkomsten "een enorme teleurstelling".