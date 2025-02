Eerste migranten vanuit de VS onderweg naar Guantanamo Bay

De eerste vlucht met migranten die illegaal de VS zijn binnengekomen is onderweg naar Guantanamo Bay. Dat meldt het Witte Huis na berichtgeving van Amerikaanse media. Een militair vliegtuig zou rond de tien mensen overbrengen naar de Amerikaanse marinebasis in het oosten van Cuba.

President Trump kondigde vorige week aan dat hij de basis wil gebruiken voor het vastzetten van bepaalde immigranten die illegaal de Verenigde Staten zijn binnengekomen. "We hebben 30.000 bedden in Guantanamo om de ergste criminele vreemdelingen die het Amerikaanse volk bedreigen op te sluiten", zei hij.

Minister van Defensie Hegseth noemde Guantanamo een "perfecte plek" om migranten onder te brengen. In de afgelopen dagen zijn extra Amerikaanse militairen op de basis aangekomen om het detentiecentrum - een andere plek dan de beruchte gevangenis - in gereedheid te brengen. Volgens Amerikaanse media zou er slechts plek zijn voor zo'n 120 migranten.

Intussen probeert Mexico te voorkomen dat landgenoten in het detentiecentrum in Cuba belanden. In een bericht aan de Amerikaanse ambassade in Mexico heeft het laten weten dat het alle Mexicaanse migranten die de VS uitzet zal terugnemen.

Omstreden

De basis, die de Amerikanen al ruim een eeuw claimen, kreeg meer bekendheid toen president George W. Bush in 2002 besloot om verdachten van de terreuraanslagen van september 2001 hier vast te houden. De gevangenis is omstreden omdat er martelingen plaatsvonden en gevangenen zonder proces jaren werden vastgehouden.

Oud-presidenten Obama en Biden waren voornemens de gevangenis te sluiten en verplaatsten steeds meer gedetineerden naar andere locaties, maar tot een sluiting kwam het nooit. Momenteel zitten er vijftien gevangenen vast.

Het detentiecentrum op de marinebasis is in het verleden vaker gebruikt om migranten vast te zetten. Ook dat centrum is omstreden. Zo zouden migranten geen vertrouwelijke telefoongesprekken met bijvoorbeeld advocaten hebben kunnen voeren en mochten ze niets vertellen over de erbarmelijke omstandigheden die ze daar ervaarden.

'Marteling'

Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek geuit op het plan van Trump. De Amerikaanse tak van Amnesty International noemde het besluit wreed. Volgens de organisatie worden migranten zo afgescheiden van advocaten en familieleden. Amnesty vreest dat buiten het zicht mensenrechten geschonden zullen worden en zet vraagtekens bij de juridische houdbaarheid.

Daar sluit Humans Rights Watch zich bij aan. "Wanneer detentie langdurig en voor een onbepaalde tijd wordt, worden, zonder de juiste controle, mensenrechten geschonden en kan het neerkomen op marteling."

Volgens minister van Binnenlandse Veiligheid Noem zijn er geen plannen om migranten voor onbepaalde tijd vast te zetten. Ook zei ze dat de Amerikaanse overheid de wet zal naleven.