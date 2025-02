PSV en United ronden huurovergang Malacia af, optie tot koop inbegrepen

In de zomer van 2022 vertrok Malacia van Feyenoord naar United, voor zo'n 15 miljoen euro. Bij de Rotterdamse club speelde 136 duels in het eerste, waarin hij goed was voor vier goals en tien assists. Nu na tweeënhalf jaar keert hij terug in de eredivisie.

Malacia kampte veelvuldig met blessureleed. Na anderhalf jaar revalideren van een knieblessure speelde Malacia de afgelopen maanden nog maar mondjesmaat, vier keer in de Europa League en drie keer in de Premier League. In totaal kwam hij 47 wedstrijden in actie voor United.

Ohio komt niet, Babadi blijft

PSV werkte vandaag ook nog aan een huurovergang van FC Utrecht-aanvaller Noah Ohio naar Eindhoven, maar die transfer ketste af. Bovendien was er sprake van eventuele verhuur van Isaac Babadi aan sc Heerenveen, maar dat ging als gevolg van het mislukken van de transfer van Ohio eveneens niet door.