Zelensky 'desnoods' bereid met Poetin te onderhandelen over einde oorlog

De Oekraïense president Zelensky is onder voorwaarden bereid tot diplomatiek overleg met Rusland om een einde te maken aan de oorlog tegen zijn land. Hij wil "desnoods" met de Russische president Poetin onderhandelen. Bij die onderhandelingen zou ook een Europese en Amerikaanse afvaardiging aanwezig moeten zijn.

In een interview met de Britse presentator Piers Morgan zei Zelensky dat hij met Poetin zou onderhandelen als dat de enige manier is "waarop we het volk van Oekraïne vrede kunnen brengen en niet nog meer mensen verliezen".

Volgens Zelensky staat het dodental aan Oekraïense zijde na bijna drie jaar oorlog op ruim 45.000 en zijn er zo'n 390.000 gewonden gevallen. Hij schat dat er aan Russische zijde ongeveer 350.000 doden en tussen de 600.000 en 700.000 gewonden zijn. Rusland deelt geen cijfers over het aantal doden en gewonden.

"Als mensen vinden dat we de diplomatieke route moeten nemen - en ik denk dat wij er klaar voor zijn om de diplomatieke route te nemen - dan moeten de Verenigde Staten, Europa, Oekraïne en Rusland erbij zijn", zei hij tegen Morgan.

Voor Zelensky staat vast dat de westerse sancties tegen Rusland overeind moeten blijven. Als het intrekken van sancties onderdeel wordt van een deal om de oorlog te beëindigen, vergroot dat volgens de Oekraïense president het risico op een nieuwe invasie door Rusland.

Trump

Zelensky heeft de diplomatieke route lang verworpen. Hij zei steeds dat hij Rusland wil verslaan op het slagveld. In een decreet van oktober 2022 werden onderhandelingen zelfs uitgesloten zolang Poetin aan de macht is.

De terugkeer van president Trump in het Witte Huis in januari deed de speculaties over vredesbesprekingen weer toenemen.