Almeerse moskeeën willen excuses van Schoof na undercoveroperatie

Het rapport over schendingen van de grondrechten van de moslimgemeenschap in Almere "bevat bruikbare lessen". Dat zegt de Almeerse burgemeester Hein van der Loo in een reactie op het rapport van de Ombudsman Metropoolregio Amsterdam. De ombudsman concludeert dat de gemeente "ernstig nalatig" is geweest toen die in het geheim onderzoek deed naar moskeeën, uit zorg over radicalisering.

"Onderzoek naar radicalisme en extremisme is van groot belang voor een veilige samenleving", reageert Van der Loo. "Over hoe dat onderzoek in Almere in het verleden is vormgegeven, heeft de ombudsman een scherpe analyse geleverd. Het zijn lessen die we deels ook zelf hadden getrokken en nu al toepassen."

De burgemeester stelt "boven alles" de vertrouwensbreuk te betreuren die vanwege het onderzoek tussen de gemeente en de islamitische gemeenschap is ontstaan. Hij bood daarvoor in 2023 al zijn excuses aan.

Excuses van Schoof

Het samenwerkingsverband van moskeekoepels K9 laat vandaag echter weten geen genoegen te nemen met de excuses van burgemeester Van der Loo. Het wil ook excuses van premier Schoof. Mohamed Maksoedan, woordvoerder namens zes moskeeën in Almere, sluit zich daarbij aan.

Schoof stond tussen 2013 en 2018 aan het hoofd van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dat orgaan adviseerde Almere om het onderzoek naar de moskeeën te laten uitvoeren door particulier onderzoeksbureau NTA. Het onderzoek werd ook met geld van de NCTV gefinancierd.