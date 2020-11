Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Amsterdammers niet vaker besmet met coronavirus

Amsterdammers van Turkse, Surinaamse of Marokkaanse afkomst zijn niet vaker besmet geweest met het coronavirus dan Amsterdammers van Nederlandse komaf. Het Amsterdam UMC, de GGD Amsterdam en expertisecentrum Pharos hebben nu gekeken naar de aanwezigheid van antistoffen in het bloed van 2500 Amsterdammers van verschillende komaf.

Alleen bij Ghanezen lag het percentage besmettingen hoger. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag of niet-westerse migranten vaker ernstig ziek worden van het coronavirus.

De mensen die zijn onderzocht doen mee aan het zogenoemde HELIUS-project, licht hoogleraar public health aan het Amsterdam UMC Karien Stronks toe. Dat is een langjarig gezondheidsonderzoek onder 25.000 Amsterdammers van Surinaamse, Turkse, Marokkaanse, Ghanese en Nederlandse afkomst.

Verschillende onderzoeken

Dit is een van de eerste onderzoeken naar de gezondheidseffecten van het coronavirus bij verschillende bevolkingsgroepen. Eerder bleek uit een analyse van de sterftecijfers door het CBS dat er in Nederland een lichte oververtegenwoordiging is onder migranten.

Het onderzoek dat nu is gepubliceerd zegt niets over het ziekteverloop bij mensen. Het liep tot begin oktober en omvatte de eerste en het begin van de tweede golf corona-besmettingen.

De Amsterdamse GGD constateerde in juni in eerder onderzoek dat niet-westerse migranten vaker met covid-19 in het ziekenhuis terechtkomen. Onder hen waren opmerkelijk veel Ghanezen. Om te kunnen bepalen hoe dat komt is nader onderzoek nodig, denkt Maria Prins, hoogleraar en hoofd infectieonderzoek en preventie bij de GGD in Amsterdam.

Bij mensen van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst is het percentage antistoffen tegen het coronavirus in het bloed vergelijkbaar met mensen van Nederlandse afkomst: zo'n 5 tot 7 procent. Maar bij Ghanezen heeft zo'n 25 procent antistoffen tegen het virus.