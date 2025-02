Ajax slaat Braziliaanse slag met back Lucas Rosa en keeper Matheus

Matheus komt in de plaats van de naar Borussia Dortmund vertrokken Diant Ramaj, waarvoor Ajax naar verluidt ruim vijf miljoen krijgt. De Duitse keeper werd meteen weer verhuurd aan FC Kopenhagen.

"Met Matheus halen we een zeer ervaren keeper binnen die er indien nodig direct kan staan", licht technisch directeur Kroes toe. "Hij was toe aan een nieuwe uitdaging en met het vertrek van Diant Ramaj was er bij ons op die positie een plek vrijgekomen."

"We zijn blij dat we hem hebben kunnen huren met een optie tot koop", aldus Kroes. "Zo zal hij niet alleen voor de korte termijn de vacante positie achter Remko Pasveer invullen, maar sluiten we een langer verblijf niet uit als het aan beide kanten prima bevalt."