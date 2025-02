Alcaraz wint met moeite van sterk spelende Van de Zandschulp op ABN Amro Open

Na een slordige game van de Spanjaard kwam Van de Zandschulp 4-2 voor. En direct ook 5-2. En even later had hij verdiend de set binnen, mede door een vlammende forehand in de beslissende negende game.

Beslissing

Daarna liet Alcaraz zien waarom hij bij de wereldtop hoort. In tap tempo stond de Spanjaard met 3-0 voor en dat gaf hij niet meer weg. De set en daarmee de partij leek toen al wel beslist. Van de Zandschulp begon meer fouten te maken - al was er ook een fraaie volley, bijna vallend - maar tegen de fysiek sterke Spanjaard, die overigens wel wat kwakkelt met een verkoudheid, zat er niet meer in.

Alcaraz brak Van de Zandschulp voor een 5-1 voorsprong en maakte met een paar indrukwekkende versnellingen met de forehand en tweede services een einde aan de partij.