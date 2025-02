Uitgever haalt boek over Gino na dag uit de handel om bedreigingen

Een boek over de moord op de 9-jarige Gino is na een dag uit de handel genomen na bedreigingen aan het adres van de auteur. Dat melden de uitgeverij en de maker van het boek in een verklaring.

"Om verdere escalatie en commotie te voorkomen hebben we besloten het boek niet verder te promoten en de verkoop te stoppen. We wensen de familie van Gino het allerbeste en veel sterkte bij de verdere verwerking van deze tragedie", aldus de Limburgse uitgeverij TIC en journalist Bjorn Thimister in de verklaring.

Gino werd in 2022 door Donny M. ontvoerd en om het leven gebracht. M. is eind vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar en tbs met dwangverpleging.

Freelance journalist Thimister volgde de zaak rond Gino vanaf het begin en werkte volgens de uitgeverij anderhalf jaar lang aan het boek. Een van de zussen van Gino kreeg voor publicatie twee exemplaren ter inzage, schrijft L1 Nieuws.

'Inbreuk op onze rouw'

Naomi, een van de zussen van Gino, schreef gisteren op Facebook dat de nabestaanden niet blij zijn met het boek, dat zonder hun betrokkenheid is geschreven.

"Wij proberen de gruwelijkheden die ons bekend zijn geworden te verwerken nu de strafzaak is afgerond", staat in het bericht. "Dat nu, zonder onze stem en medewerking, een boek is verschenen waarin ons immense verlies wordt verhaald, voelt als een inbreuk op onze rouw en ons recht op een respectvolle verwerking."

De nabestaanden zeggen zich niet te herkennen in hoe bepaalde gebeurtenissen en personen in het boek zijn neergezet. Het bericht is vervolgens duizenden keren gedeeld op sociale media. Veel mensen reageerden onder het Facebookbericht met boosheid en onbegrip richting Thimister. De journalist is daarna naar eigen zeggen "fors bedreigd".

"Het boek bevat geen leugens en alle betrokkenen worden met respect en begrip omschreven", verweren uitgever en journalist zich. Toch halen ze het boek uit de handel. "Het is noch van de auteur noch van de uitgeverij de bedoeling geweest wie dan ook te kwetsen en het spijt ons oprecht dat we dat fout hebben ingeschat."