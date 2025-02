Effectief Heracles ten koste van FC Utrecht door naar halve finales KNVB-beker

Heracles heeft als eerste de halve finales van de KNVB-beker bereikt. De nummer veertien van de eredivisie schakelde het elf plaatsen hoger staande FC Utrecht uit in de eerste van vier kwartfinales door thuis overtuigend met 2-0 te winnen.

De club uit Almelo gaf Utrecht, dat 21 punten meer heeft op de ranglijst, een lesje in effectiviteit, met name in de eerste helft. Luka Kulenovic en Mats Rots maakten voor rust de doelpunten.

Heracles en FC Utrecht stonden voor de tweede keer in twaalf dagen tegenover elkaar in het maar voor driekwart gevulde Asito Stadion in Almelo. Op 24 januari leek de thuisclub er in de competitie met de zege vandoor te gaan, maar redde Souffian El Karouani met een rake vrije trap in de slotfase een punt voor de Utrechters (1-1).

Vrije man Bruns

Zover kwam het dit keer niet. Van de twee trainers die allebei één keer de beker wonnen als trainer (Ron Jans met PEC Zwolle in 2014, Erwin van de Looi met FC Groningen in 2015), had Van de Looi zijn zaken het beste voor elkaar. Heracles vond in Thomas Bruns keer op de keer de vrije man op het middenveld en kwam op de flanken vaak gevaarlijk door.

Het duel was nog geen vijf minuten bezig of de thuisclub had al met 1-0 voor kunnen staan. Matig uitverdedigen door Utrecht stelde de Finse aanvaller Juho Talvitie in staat op rechts op te rukken, maar zijn inzet belandde via Nick Viergever en Alonzo Engwanda op de paal.