Abed al-Attar heeft Gaza verlaten, als laatste Nederlander die er weg wilde

De Nederlands-Palestijnse Abed al-Attar heeft Gaza verlaten. Attar zegt tegen de NOS dat hij zich nu in een hotel in Jordanië bevindt en morgen naar Nederland vliegt.

De 33-jarige Almeerder reisde voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 naar Gaza voor de bruiloft van een neef en kwam daar vast te zitten. Sindsdien probeerde hij terug te keren naar Nederland en vroeg hij via sociale media aandacht voor zijn zaak.

Minister Veldkamp zegt dat hij "opgelucht" is dat de Almeerder Gaza heeft verlaten. Hij was de laatste Nederlander die probeerde Gaza te verlaten.

Zijn vrouw en twee dochters van 7 en 4 jaar waren al die tijd in Almere. "Mijn dochters hebben alvast cadeautjes voor mij gekocht", zei hij vorige maand in gesprek met de NOS. Hij zei zijn gezin enorm te missen. "Ik wil ze graag zien en een knuffel geven." Attar zei toen ook dat hij zich zorgen maakt over zijn ouders, die in Gaza achterblijven. Hij vertelde dat zij in slechte gezondheid verkeren.

De Almeerder kijkt terug op een heel moeilijk jaar. "Mensen hier hebben zoveel familieleden verloren en huizen zijn verwoest."

Attar vertelde eind vorige maand over de omstandigheden in Gaza: