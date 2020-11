Ook voor trotse Selinger was bondscoachschap volleybalsters een 'verrassing'

De Nederlandse volleybalsters hebben een nieuwe bondscoach. Avital Selinger (61) is aangesteld als opvolger van Giovanni Caprara, die in maart opstapte nadat hij er niet in was geslaagd Oranje naar de Olympische Spelen van Tokio te leiden.

Dat was enigszins verrassend. "Ja, ik kan mij best voorstellen dat je dat denkt. Voor mij was het ook een verrassing", was de eerste reactie van Selinger op zijn aanstelling.