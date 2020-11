Avital Selinger nieuwe bondscoach Nederlandse volleybalsters

De Nederlandse volleybalsters hebben een nieuwe bondscoach. Avital Selinger (61) is aangesteld als opvolger van Giovanni Caprara, die in maart opstapte nadat hij er niet in was geslaagd Oranje naar de Olympische Spelen van Tokio te leiden.

Het eerste hoofddoel voor Selinger, die oud-international Francien Huurman en Erik Reitsma meeneemt als assistenten, wordt het WK in 2022 in eigen land. Nederland is ook gekwalificeerd voor het EK van volgend jaar.

Het wordt Selingers tweede termijn als bondscoach van de vrouwen. In zijn eerste periode, van 2004 tot 2011, leidde hij de ploeg naar winst van de Grand Prix in 2007 en een zilveren medaille op het EK van 2009, maar plaatste Oranje zich niet voor de Spelen van 2008 en 2012.

Velen braken door onder Selinger

Na zijn ontslag in 2011, na een teleurstellend EK, werkte Selinger in Rusland, Israël, Zwitserland en Frankrijk, alvorens terug te keren bij de volleybalbond als coach van het Talententeam, wat hij nu al ruim een jaar doet.