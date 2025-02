Na monsterwinst in de provincies probeert BBB draai te vinden als bestuurderspartij

Wel wordt er gemord over en getwijfeld aan de daadkracht van het college van BBB, CDA, FNP en CU, zegt Falkena. "Bij gebrek aan concrete voorstellen komen Provinsjale Steaten in de maand februari niet één keer bij elkaar. Twee maanden niet vergaderen 'omdat er geen punten zijn' is in de Friese bestuurlijke verhoudingen redelijk uitzonderlijk. Desalniettemin lukt het de sterk verdeelde oppositie niet of nauwelijks om een vuist te maken tegen de oppermachtige BBB."

Front vormen

In Flevoland is BBB de grootste fractie in Provinciale Staten. Van gedoe of verdeeldheid binnen de fractie lijkt ook hier geen sprake, zegt verslaggever Richard Schuurman van Omroep Flevoland.

"Ik hoor dat er wel eens pittige inhoudelijke discussies zijn, maar naar buiten toe doet de fractie haar best om een front te vormen. Een belangrijk onderwerp waarbij duidelijk moet worden hoe BBB zich opstelt is de Landbouwvisie tot 2050, die de komende weken en maanden op de agenda van Provinciale Staten staat. Stelt BBB zich uitsluitend op als belangenhartiger van de agrarische sector of kijkt zij ook naar het algemeen belang?"

Constructief

In Noord-Holland verloopt de samenwerking met BBB "geruisloos", zegt verslaggever Maarten Edelenbosch van omroep NH. "BBB heeft vanaf het begin af aan herhaaldelijk geroepen dat ze constructief in de wedstrijd staan. En er werden ook resultaten behaald, zoals het voorstel om de schade aan agrarische grond door dieren verder aan te pakken."

"Aan de andere kant zijn er ook niet echt gevoelige dossiers op tafel gekomen. Een plan voor windmolens aan de Noorder IJplas in Amsterdam had er één kunnen zijn. BBB stemde tegen het voorstel, maar dat deden de andere coalitiepartijen ook."