Winterse lepelaars laten zien hoe klimaatverandering de vogeltrek verandert

In het ondiepe water naast de Oosterschelde staan enkele witte gestalten. Lepelaars, zo verraden de kenmerkende kuif en lepelvormige snavel. "Dit is een plek waar soms dertig, veertig, vijftig vogels staan", zegt lepelaaronderzoeker Sven Prins. "Voor mij is het de mooiste vogel die we hebben in Nederland. Die oranje borstband, de kuif en de geelrode keelzak, zijn hele voorkomen."

Eigenlijk horen er 's winters geen lepelaars te zijn in Nederland. Van oudsher trokken de vogels richting Senegal en Mauritanië om te overwinteren. Dieren die achterbleven vroren dood of verhongerden.

Maar winters worden milder. In 2024 was Nederland bijna 3 graden warmer dan het begin van de vorige eeuw. En sinds de jaren 60 neemt het aantal ijsdagen - hele dagen waarop het vriest in De Bilt - gestaag af. In 2023 en 2024 was er geen enkele ijsdag. Hierdoor leren lepelaars dat ze prima kunnen overwinteren in de Zeeuwse delta. Al gaat het tot dusver om een klein deel van alle vogels.

Minder verre trek

De dieren die nog wel trekken gaan ook minder ver. "Steeds meer lepelaars blijven in Europa", zegt Tamar Lok, trekvogelbioloog en voorzitter van de Werkgroep Lepelaar. In Portugal, Spanje en Frankrijk is voldoende te eten en de reis is minder gevaarlijk. "Uit onderzoek weten we dat vogels daar een grotere kans hebben om te overleven dan in West-Afrika."