Trumps rentree op wereldtoneel: 'Net een freefighter op het korfbalveld'

"Het belangrijkste is dan dat Europa één lijn blijft trekken, wat qua handelsbeleid zal lukken omdat we die bevoegdheden aan Brussel hebben overgedragen. We kunnen dus terugslaan met importheffingen, ook al vinden we dat principieel onjuist. Er zijn al regeringsleiders die vinden dat we moeten overgaan op Buy European, met soepeler aanbestedingsregels voor onze bedrijven."

Masselink is er nog niet van overtuigd dat zo'n oog-om-oogreactie het beste is. Het kan juist helpen om Trump even te laten bungelen. "Bij een handelsoorlog reageert men vaak met eigen importheffingen: de VS scoort 1-0 en dan slaan wij terug met 1-1. Maar als je even niets doet, wordt het niet zomaar 2-0. Je hoeft niet tegen elkaar op te boksen, je kan ook goed nadenken: wat wil hij nou, waar zitten zijn belangen?"

Wake-upcall

Zo is een van Trumps grote grieven dat Europa het zich wel heel comfortabel heeft gemaakt onder Amerika's defensieparaplu. Niet voor niets dreigde hij in zijn eerste termijn zelfs uit de NAVO te stappen als landen niet de afgesproken defensienorm van twee procent zouden halen.

Defensie-experts hamerden al jaren op meer Europese slagkracht, en de oorlog in Oekraïne en gerommel met onderzeese kabels benadrukken het belang daarvan verder, zegt ook Van Keulen. "Europa wordt wakker in een boze wereld. En die boze wereld is niet alleen Trump, hij is meer de wekker."

Trumps botte methode kan daarbij bevrijdend werken, meent Masselink. Zelf praat Trump graag over het volgen van zijn "gezond verstand", waarbij hij niet schuwt afspraken en organisaties die in zijn ogen niet werken overboord te zetten, zoals hulporganisatie USAID, de Wereldgezondheidsorganisatie of het Klimaatakkoord van Parijs.

"Het is disruptief: hij doet dingen die lang ondenkbaar waren. Dat kan ook een positief effect hebben, dat mensen weer durven nadenken over hoe we onze wereldorde eigenlijk hebben georganiseerd."

Macht of invloed?

Van Keulen waarschuwt echter dat het kind nu met het badwater wordt weggegooid. "Het is als overheid belangrijk om voorspelbaar te zijn. We hebben nu 80 jaar ervaring met een rechtsorde gebaseerd op instituties en internationale afspraken. Als die in het geding komt, weten ondernemers bijvoorbeeld niet meer of investeren in klimaatmaatregelen loont. Om nog maar te zwijgen van de miljoenen mensen voor wie Amerikaanse ontwikkelingshulp van levensbelang is."