Bij de Sims kun je al 25 jaar in je zelfgebouwde droomwereld voor God spelen

Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de wereld kennismaakte met The Sims. Miljoenen mensen over de hele wereld bouwden in het computerspel hun eigen virtuele wereld en maakten hun eigen Sims. Een kwarteeuw later is het spel nog altijd erg populair.

The Sims, uitgebracht door het Amerikaanse Electronic Arts en ontwikkeld door Maxis, was een vervolg op hun simulatiespel Sim City, waarin je een stad kon bouwen. Bedenker Will Wright zou erop gekomen zijn doordat hij zijn huis verloor bij een brand en een nieuw huis moest bouwen.

"Ik kan me herinneren dat ik tijdens het spelen van Sim City altijd al benieuwd was naar wat er binnen in de gebouwen in die stad gebeurde", zegt Len Maessen, gameredacteur bij NRC. "The Sims maakte het mogelijk om achter die gevels te kijken. Dat voelde als een revolutie."