2000 kilo illegaal vuurwerk gevonden in busje, verdachte aangehouden

In Andelst heeft de politie bijna 2000 kilo illegaal vuurwerk gevonden in een busje. Een man van 39 is aangehouden.

Agenten zagen het busje staan op een industrieterrein. Omdat het voertuig erg zwaar beladen leek, besloot de politie het in de gaten te houden.

Toen de verdachte gistermiddag bij het busje verscheen, kwamen agenten in actie. De politie spreekt van "een zeldzaam grote vangst". De verdachte zit volgens Omroep Gelderland vast en wordt binnenkort voorgeleid aan de rechter.

De politie schrijft op Facebook blij te zijn met vondst. "De vangst van deze voorraad gaat ons rond Oud en Nieuw een hoop ellende besparen. Idioot natuurlijk dat iemand met zoveel zwaar vuurwerk rond is gaan rijden. Je moet er niet aan denken dat er iets met dit busje was gebeurd."