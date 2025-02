Zo'n tien mensen doodgeschoten bij school in Zweden

Bij de schietpartij op een school voor volwasseneducatie in Örebro in Zweden zijn ongeveer tien mensen gedood. Dat heeft de Zweedse politie bekendgemaakt op een persconferentie. Een exact aantal kan de politie nog niet geven.

De dader is een van de doden. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er gewond zijn geraakt, zegt de politie.

Eerder had de politie gezegd dat er zes gewonden naar het ziekenhuis waren gebracht. Een van hen was de vermoedelijke dader. De politie zegt niet uit te gaan van een terroristisch motief. Ook was de dader niet bekend bij de politie.

Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij. Urenlang was er een grote politiemacht bij de school. In eerste instantie zei de politie niet te weten of er een of meerdere daders waren. Inmiddels zegt de politie ervan uit te gaan dat de dader alleen handelde, maar nog niet uit kan sluiten dat er meer daders zijn.

In de video hieronder zijn beelden te zien vanuit de school en van de uitgerukte hulpdiensten: