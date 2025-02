Interpol neemt bijna 20.000 levende dieren in beslag, 365 mensen opgepakt

Bij een grote internationale actie tegen illegale dieren- en plantenhandel hebben Interpol en de Werelddouaneorganisatie (WDO) bijna 20.000 levende dieren in beslag genomen. Er werden onder andere grote katachtigen, vogels, schubdieren, primaten en reptielen gevonden.

Volgens Interpol werden de dieren om verschillende redenen verkocht, "bijvoorbeeld als voedsel, omdat men er medicinale krachten aan toeschrijft, als luxegoederen of verzamelobject, als huisdier of als wedstrijd- en showdier", schrijft de organisatie in een verklaring.

5200 schildpadden in een koffer

Ook zijn er honderdduizenden dierlijke producten, hout en planten van beschermde soorten gevonden. De grootste inbeslagnames betroffen hout, dat veelal werd gevonden in zeecontainers. Zo werd in Indonesië 134 ton aan hout aangetroffen in een container.

Andere confiscaties werden vaak gedaan op vliegvelden en bij postverwerkingscentra. In India werden op een vliegveld bijna 5200 levende schildpadden ontdekt in een koffer.

In totaal zijn 365 verdachten opgepakt en zes internationale criminele netwerken geïdentificeerd. Honderd bedrijven worden ervan verdacht te hebben gehandeld in beschermde dier- en plantsoorten.