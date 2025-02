Zeven mannen veroordeeld voor voortzetten verboden motorclub Satudarah

De rechtbank in Den Bosch heeft straffen opgelegd aan zeven mannen die de verboden motorclub Satudarah hebben voortgezet. Volgens de rechter hebben de mannen de organisatiestructuur en de hiërarchische lijnen in stand gehouden. Ze organiseerden Satudarah-gerelateerde evenementen, droegen kleding van de motorclub en stelden attributen beschikbaar. De mannen communiceerden met versleutelde berichten in chatgroepen.

Een 31-jarige man uit Enschede werd veroordeeld tot acht jaar cel, ook vanwege drugshandel. Hij zou de initiatiefnemer van de invoer van duizenden kilo's cocaïne uit Colombia zijn. Twee mannen uit Tilburg van 48 en 42 jaar zijn veroordeeld tot straffen van acht en zeven jaar, voor onder meer handel in cocaïne en MDMA.

Nog eens vier mannen zijn alleen veroordeeld voor het voortzetten van Satudarah, en niet voor drugshandel. De rechtbank veroordeelde daarnaast drie verdachten voor drugshandel, zonder bewezen link met Satudarah.

Verboden clubs

Satudarah werd in 2018 verboden. Volgens de rechter was de motorclub een gevaar voor de openbare orde vanwege criminele activiteiten. Vorige maand werden in Tilburg nog mannen opgepakt in een café waar volgens de politie leden van de club waren samengekomen.

Ook de motorclubs Hells Angels en No Surrender werden verboden. De politie maakte vorige maand bekend dat er steeds meer kleinere motorclubs zijn ontstaan na de verboden. Er zijn inmiddels al meer dan tachtig kleine outlaw motorcycle gangs (OMG's), die vaak radicaler zijn dan de grotere clubs. Verdenkingen van geweld komen daar relatief vaak voor.