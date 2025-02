Ontstaan in luttele minuten: maankloven groter dan de Grand Canyon

Twee diepe kloven op de maan, in omvang vergelijkbaar met de Grand Canyon in de VS, zijn in het tijdsbestek van slechts enkele minuten ontstaan. Ter vergelijking: rivierwater deed er tientallen miljoenen jaren over om de Grand Canyon uit te slijten.



De onderzoekers hebben hun bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Nature Communications, op basis van de waarnemingen van meerdere maanmissies. De kloven zijn ontstaan onmiddellijk nadat een meteoriet de maan 3,81 miljard jaar geleden raakte.

Die meteoriet-inslag is nog steeds zichtbaar als de Schrödinger-krater, vernoemd naar de natuurkundige Erwin Schrödinger. Bij die inslag werd allerlei materiaal de lucht ingeslingerd, met snelheden tot meer dan een kilometer per seconde. De kloven ontstonden door de inslag van dat opgeslingerde materiaal.