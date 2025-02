China vergeldt heffingen Trump, maar gaat daarbij voorzichtig te werk

Aanvullende sancties

China heeft twee Amerikaanse bedrijven, PVH Group en Illumina Inc., op de zogenoemde onbetrouwbare-entiteitenlijst gezet. De twee bedrijven zouden schuldig zijn aan het "in gevaar brengen van de rechten en belangen van Chinese bedrijven".

Met deze classificering kan de Chinese overheid de bedrijven een hele reeks aan straffen opleggen, van handelsrestricties tot geldboetes en het intrekken van visa voor werknemers. Welke straffen de bedrijven krijgen, is nog niet bekend.

PVH Group, het moederbedrijf van merken als Tommy Hilfiger en Calvin Klein, ligt al langer onder vuur in China. Het bedrijf gebruikt geen katoen uit de Chinese provincie Xinjiang meer. Mensenrechtenorganisaties en buitenlandse overheden beschuldigen China ervan gebruik te maken van dwangarbeid door Oeigoeren in de katoenindustrie. Door Xinjiangse katoen te boycotten, discrimineert PVH Group Chinese bedrijven, aldus het Chinese Ministerie van Handel.

Illumina Inc. is een biotechnologiebedrijf gespecialiseerd in zogeheten DNA-sequencing en genoomanalyse. DNA-sequencing is een manier om te achterhalen in welke volgorde de bouwstenen van DNA staan. Genoomanalyse is belangrijk voor het opsporen van ziekten. Illumina Inc. is marktleider in China en lag eerder onder vuur vanwege datalekken waarbij data van Chinese patiënten op straat kwamen te liggen. Dit ligt mogelijk ten grondslag aan de Chinese beslissing het bedrijf op de onbetrouwbare-entiteitenlijst te plaatsen.

Daarnaast is China een anti-monopolieonderzoek gestart naar Google. Dit is opvallend, aangezien de meeste Google-diensten zoals de zoekmachine, e-maildiensten en kaarten sinds 2014 volledig geweerd worden door China. Google's besturingssysteem Android wordt in China in aangepaste versies aangeboden. Verdere informatie over het onderzoek is nog niet vrijgegeven door Peking.

Rechtszaak WTO

Dit weekend kondigde China al aan een rechtszaak aan te spannen bij Wereldhandelsorganisatie (WTO). De Chinese minister van Handel stelt dat "de importheffingen van de VS ernstig in strijd zijn met de WTO-regels en een typische praktijk van unilateralisme en handelsprotectionisme."

Op de vraag hoe deze aanklacht zich verhoudt tot de maatregelen die China nu zelf lijkt te nemen, wordt in de Chinese staatsmedia niet ingegaan.