Man (24) aangehouden voor ontvoering Breda

De politie heeft een man uit Zundert aangehouden voor de ontvoering en mishandeling van een andere man afgelopen weekend in Breda. Het slachtoffer werd vrijdagnacht door drie mensen meegenomen in een busje.

De verdachte, een man van 24, is gisterenavond thuis aangehouden. De politie heeft zijn woning doorzocht en zijn auto in beslag genomen. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie doet verder geen mededelingen over de verdachte. Over de ontvoering is ook nog veel onbekend. Wel is duidelijk dat het waarschijnlijk een gerichte actie was.

Het slachtoffer werd bij de parkeerplaats van een sportcomplex ontvoerd. Een dag later heeft hij zichzelf in goede gezondheid gemeld bij de politie, maar het is niet duidelijk wat er in de tussentijd met hem is gebeurd. De politie vermoedt dat het slachtoffer en de ontvoerders elkaar kenden, schrijft Omroep Brabant.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.