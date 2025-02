Kabinet laat eerdere meldingen verdachte steekpartij Nieuwegein onderzoeken

Het kabinet wil zich nog niet uitspreken over wat er misging voorafgaand aan de dodelijke steekpartij in Nieuwegein, waar zaterdag een 11-jarig meisje werd gedood. PVV-leider Wilders had minister Van Weel van Justitie en Veiligheid naar de Kamer geroepen voor het vragenuur.

Van Weel zei dat hij vanwege het lopende onderzoek niet veel kwijt kan over de zaak. Wel bevestigde hij dat de 29-jarige verdachte bekend was bij politie en justitie en dat hij meermaals is veroordeeld.

Ook stond de man sinds 2022 onder toezicht van de reclassering en liep hij bij verschillende zorginstellingen. Het kabinet laat uitzoeken wat er gedaan is met meldingen over zijn gedrag en "wie wat wist".

Verwijten Wilders

Volgens Wilders is het onaanvaardbaar dat zo'n verwarde man vrij rondloopt en in een wijk wordt geplaatst waar veel kinderen wonen, "waar hij de buurt terroriseert". Hij verwijt Van Weel te veel bureaucratische antwoorden te geven zonder het probleem aan te pakken. "Dit is een flutantwoord. We hebben geen woorden nodig, maar daden", aldus Wilders.

De minister benadrukt dat het van belang is om de zaak goed te onderzoeken en dit ook zorgvuldig te doen. "Anders doen we iedereen tekort." Wel vraagt hij zich net als Wilders af waarom de verdachte vrij rondliep. Van Weel eist daar ook antwoorden op. Hij spreekt van een "een onherstelbaar en hartverscheurend drama" dat "diepe sporen" nalaat.

'Incidententafel'

Morgen is er een "incidententafel", opgezet door staatssecretaris Coenradie van Justitie, waarbij alle betrokken partijen de zaak bespreken. Daar zullen onder meer de politie, zorginstellingen, de reclassering en de Inspectie Justitie en Veiligheid aan tafel zitten.

Dat overleg moet duidelijk maken "wie wat wist, en wat daarmee gedaan is". Toch verwacht Van Weel dat het nog wel een paar weken duurt voordat hij de resultaten van het onderzoek bekend kan maken.

De omgang met verwarde personen en de samenwerking van de instanties is al jaren onderwerp van discussie. Van Weel kan niet zeggen of deze problemen in dit geval ook een rol hebben gespeeld. Ook deed hij geen uitspraken over vraag of de privacyregels de aanpak van politie en hulpverleners in de weg hebben gestaan.