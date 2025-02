30 maanden cel voor poging aanslag op woning 'Vlaardingse Loodgieter'

De 19-jarige Rodynho E. is veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf, waarvan tien voorwaardelijk, voor een poging om een vuurwerkaanslag te plegen op het huis van de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen en zijn gezin.

E. probeerde samen met anderen in de nacht van 13 op 14 augustus vorig jaar zwaar vuurwerk te laten exploderen voor de woning van de loodgieter. De mortierbommen werden wel aangestoken, maar gingen niet af. Volgens de rechtbank had E. een leidinggevende rol.

De aanslag volgde kort op de dood van de loodgieter. Hij was op 12 augustus overleden nadat hij met hartproblemen naar het ziekenhuis was gebracht. Zijn weduwe denkt dat zijn dood het gevolg was van de eindeloze reeks bedreigingen en aanslagen waar hij en zijn gezin slachtoffer van waren.

Die reeks aanslagen duurde veertien maanden. Van Uffelen zei voor zijn dood voortdurend niet te weten wie de daders waren en waarom ze het op hem hadden gemunt. In totaal kregen hij en zijn gezin te maken met 27 bedreigingen, aanslagen of pogingen daartoe.

'Volstrekt gewetenloos'

E. handelde op 14 augustus volstrekt gewetenloos, oordeelt de rechtbank in het vonnis. Terwijl de bewoners nog volop in rouw waren, moesten ze die nacht opnieuw hun woning verlaten. E. dacht uitsluitend aan zijn eigen financiële gewin en de wensen van zijn opdrachtgevers, aldus de rechtbank.

Die rekent het hem ook aan dat hij gebruik maakte van kwetsbare handlangers, zoals een chauffeur die een drugsschuld bij hem had, en een minderjarige jongen die de vuurwerkbommen moest leggen in ruil voor grotere klussen die hem veel geld op zouden leveren. Daarom werd de verdachte ook schuldig bevonden aan criminele uitbuiting.

De advocaat van E. had gevraagd zijn cliënt volgens het jeugdstrafrecht te berechten. De rechtbank ging daar niet in mee, mede omdat hij al eerder was veroordeeld voor ernstige delicten. E. moet ook een schadevergoeding van 5000 euro betalen en hij moet zich laten behandelen. Ook is er een contact- en locatieverbod opgelegd.