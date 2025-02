Advies: geen subsidie warmtepompen in wijken waar warmtenet komt

Een warmtepomp gaat zo'n vijftien jaar mee. Zodra een huiseigenaar geïnvesteerd heeft in een warmtepomp van vele duizenden euro's, verdwijnt de belangstelling voor aansluiting op een warmtenet. De ontwikkeling van warmtenetten begint vaak bij de deelname van een woningcorporatie. Daarnaast wordt geprobeerd zo veel mogelijk particulieren huiseigenaren in de buurt mee te krijgen. Hoe meer gebruikers hoe lager de kosten van een warmtenet zijn.

De kosten voor de aanleg van een warmtenet worden nu voor een groot deel afgewend op de gebruikers. Dit maakt voor hen het gebruik van een warmtenet vaak relatief duur. De rekenkamer adviseert de overheid daarom om te kijken naar andere manieren van financiering. Door de aanleg van warmtenetten financieel aantrekkelijker te maken, voorkomt de overheid dat de krapte op het elektriciteitsnet nog verder toeneemt.

Geen concurrentie bij warmtenet

Waar mensen die hun huis met gas of elektriciteit verwarmen kunnen kiezen uit verschillende energieleveranciers, zitten gebruikers van een warmtenet vast aan een contract met één bedrijf.

Tot vorig jaar werden deze huishoudens volgens de rekenkamer onvoldoende beschermd tegen hoge prijzen. Inmiddels kan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) beter ingrijpen bij te hoge tarieven. De rekenkamer roept het kabinet op om snel te evalueren of dit voldoende bescherming van warmtenetgebruikers biedt.

Kabinet wil keuzevrijheid behouden

Het kabinet is voorlopig niet van plan om de keuzevrijheid van huishoudens voor een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet te beperken. In een reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer laten de verantwoordelijke ministers dat weten; "Voor het draagvlak van klimaatbeleid, de wijkaanpak en warmtenetten is het belangrijk dat er keuzevrijheid is."

Wel onderzoekt het kabinet de mogelijkheid van overheidsdeelname om de ontwikkeling van warmtenetten vlot te trekken.