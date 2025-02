Van der Plas over vertrek ontevreden Kamerlid Helder: ik ben geen tiran

BBB-leider Van der Plas ontkent dat de verhoudingen in haar partij slecht zijn en dat er in de fractie niet geluisterd wordt naar elkaar. Ze zegt dat niet zij, maar een meerderheid van de Tweede Kamerfractie de standpunten bepaalt.

"Er is democratie in de fractie. Alles wat we besluiten gebeurt in meerderheid en ik trek ook wel eens aan het kortste eind", zegt Van der Plas in een reactie op het plotselinge vertrek van het BBB-Kamerlid Lilian Helder. "Iedereen die mij kent weet dat ik niet ondemocratisch, niet autoritair en geen tiran ben".

Verrassing

Helder kondigde gistermiddag in een justitiedebat haar vertrek aan, ook tot verrassing van haar eigen fractie. Van der Plas en haar rechterhand Kamerlid Vermeer moesten het nieuws uit tweede hand horen en reageerden dan ook verbaasd.

Helder zei dat ze zich in de BBB-fractie niet gehoord en gezien voelt. Om haar deskundigheid van justitie en politie werd ze zelden gevraagd en het woordvoerderschap op dit terrein werd haar deels ontnomen.

Slecht

Ook zegt ze dat haar mening nooit gevraagd is over het hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB. "De verhoudingen zijn slecht. Ik voel mij geen deel van de fractie", aldus Helder, die in 2023 overstapte van de PVV naar BBB.

Van der Plas herkent zich niet in de kritiek. "Het is haar waarneming en het spijt me dat het zover is gekomen." Ze benadrukt dat de BBB een jonge partij is en dat dit met vallen en opstaan gepaard gaat.

Onoverbrugbaar

Zo kijkt ze ook naar het vertrek, eveneens gisteren, van zes van de vijftien Statenleden in Overijssel. BBB werd daar in 2023 in één klap de grootste partij en nu zijn er negen BBB-Statenleden over. Er is een "onoverbrugbaar" verschil van mening over de koers.

De partijleider benadrukt dat het met BBB-politici op veel plekken, zoals de Waterschappen, in de Provinciale Staten, de Eerste en Tweede Kamer, "hartstikke goed" gaat.

Van der Plas had gisteren overigens geen goede dag, voegt ze er aan toe. "Het was niet leuk, het was niet de meest glorieuze dag van ons leven."