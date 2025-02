De Minaur maatje te groot voor Belg Goffin bij ABN Amro Open

Alex De Minaur heeft de tweede ronde van het ABN Amro-toernooi bereikt. De als derde geplaatste Australische tennisser bleek in Rotterdam Ahoy met 6-2, 6-4 een maatje te groot voor de Belg David Goffin (ATP-56).

De naar de 56ste plek op de wereldranglijst gezakte Goffin had sinds oktober geen partij meer gewonnen (hij verloor er zes op rij) en had ook in de eerste set niets in te brengen tegen de nummer acht van de wereld. Het loopwonder uit Australië brak de Belg direct en had in ruim een half uur de set binnen.

De 34-jarige Goffin, die in vijf vorige ontmoetingen slechts één set won, bood in de tweede set beter partij. Hij maakte met zijn sterke backhand een paar mooie punten, maar De Minaur was simpelweg te sterk.