Kopzorgen Priske: Feyenoord mist negen spelers richting belangrijk bekerduel tegen PSV

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft een aardige puzzel te leggen voor het bekerduel van PSV van woensdagavond (18.45 uur). De Deen raakte niet alleen zijn topscorer Santiago Gimenez kwijt aan AC Milan, maar moet ook nog bijna een heel elftal spelers missen vanwege blessures.

"We hebben nog een aantal blessures, ja. We hebben rond de negen man die morgen niet meegaan naar Eindhoven", vertelt Priske dinsdagmiddag op zijn persconferentie in Rotterdam-Zuid. "Gernot, Anis, Quillindschy, Bart... Allemaal niet beschikbaar morgen."

Dat heeft verschillende redenen. Zo liep vleugelaanvaller Anis Hadj Moussa een lichte blessure op in het eredivisieduel met Ajax van zondag en is Gernot Trauner na twee wedstrijden in vier dagen niet in staat om nog een zwaar duel te spelen. "Ik heb de beslissing gemaakt dat Gernot niet beschikbaar is morgen", vertelt Priske.