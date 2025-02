Vijf mensen geraakt bij schietpartij op school in Zweden

In de stad Örebro in Zweden zijn vijf mensen neergeschoten bij een schietpartij op een school voor volwasseneneducatie. Er is nog veel onduidelijk. De politie spreekt van "poging tot moord, zwaar wapenbezit en brandstichting". Het is niet bekend of er doden zijn gevallen, ook is niet duidelijk of er meerdere daders zijn.

Volgens de Zweedse krant Aftonbladet zou er met automatische wapens zijn geschoten.

Een grote politiemacht is op de been bij de Risbergska-school in de stad ten westen van de hoofdstad Stockholm. "De berichten over het geweld in Örebro zijn erg serieus. De politie is ter plaatse en de operatie is in volle gang", zegt de Zweedse minister van Justitie.

De politie kreeg een melding over geweld op de school en zou bij de operatie zelf ook zijn beschoten. Mensen in de buurt van de school zijn opgeroepen binnen te blijven.

Op het terrein van de school is ook een hogeschool gevestigd. Volgens Zweedse media is het plaatselijke ziekenhuis in een "noodmodus" om de gewonden te kunnen verzorgen. Studenten op het terrein zijn geëvacueerd naar nabijgelegen gebouwen.

