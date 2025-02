Dode bij woningbrand in Valthermond, tweede slachtoffer aangehouden

Bij de woningbrand in het Drentse dorp Valthermond van gisteravond is iemand om het leven gekomen. Een tweede slachtoffer, dat lichtgewond raakte, is aangehouden.

De brand brak aan het begin van de avond uit. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen woningen. Binnen werd een slachtoffer gevonden.

Gisteren werd nog gemeld dat deze persoon zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht, maar vandaag laat de politie weten dat het slachtoffer al dood werd gevonden. De politie onderzoekt nog om wie het gaat.

Later werd in de buurt een 35-jarige man uit Emmen aangetroffen met brandwonden. Hij is aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Wat zijn exacte betrokkenheid was bij de brand wordt onderzocht

Oorzaak nog niet bekend

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens de politie is de brand mogelijk ontstaan door een explosie die eraan voorafging. Ook tijdens de brand waren volgens de politie meerdere ontploffingen. Gisteren bestond het vermoeden dat er vuurwerk lag in de woning. Of dat echt zo is, wordt nog onderzocht.

Het onderzoek naar het ontstaan van de brand en de explosies gaat vandaag verder. Daarbij is ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie betrokken, meldt RTV Drenthe.